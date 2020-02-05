Diyarbakır'da mahsur kalan 6 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Diyarbakır'da mahsur kalan 6 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 6 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:42
Diyarbakır'da mahsur kalan 6 keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

'ın ilçesinde, kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 6 keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekiplerince kurtarıldı.

Dicle ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pekmezciler köyünde yaşayan Abdurrahman Hüsaoğlu'na ait 6 keçi, 3 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı.

Kendi çabalarıyla hayvanları indiremeyen Hüsaoğlu, jandarmadan yardım istedi.

Jandarmanın vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, ön hazırlıkların ardından tırmanış ekipmanları yardımıyla keçilerin bulunduğu alana halatla iniş yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından keçiler, halatlara bağlanarak kayalıklardan indirildi.

Köy muhtarı Fahri Bayık, yaptığı açıklamada, keçileri başarılı bir şekilde kayalıklardan kurtaran AFAD personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
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