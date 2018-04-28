Diyarbakır'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta personeline İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "tütün ürünlerinin zararları alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele" konulu eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen eğitim, İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Halk Sağlılığı Uzmanı Doktor Fatma Özdemir, Sosyal Hizmet Uzmanı Engin Çavdar ve Uzman Doktor Mehmet Emin Yüksel tarafından verildi.



Özdemir, tütünün insan sağlığına zararları, tütün kontrolü, denetimleri, yasalar ve dumansız hava sahaları, Çavdar, tütün kullanımında açık ve kapalı alan tanımları, Yüksel ise madde bağımlılığında mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiği, farkındalık ve yaklaşımlar konusunda zabıta görevlilerini bilgilendirdi.

Ayrıca eğitmenler özellikle okul kantinleri ve çevresinde yer alan iş yerlerinin denetimleri esnasında zabıtaların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.