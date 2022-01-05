Diyarbakır'da lüks binalar arasındaki gecekondular yıkıldı

Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu köyünde yıkılması kararlaştırılan 96 gecekondudan 44'ünün yıkım törenine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kaymakam Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve kurum ile daire müdürleri katıldı. Yıkımın başladığı bölgede açıklama yapan Vali Karaloğlu, kentin birçok bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen kentsel dönüşüm projeleri olduğunu hatırlatarak, " Diyarbakır'ın 'gecekondu' tabir ettiğimiz plansız yapılaşan, inşaat teknolojisine uyulmadan yapılan çok çarpık mahalleleri var. Sadece burada oturanlar değil bu çevredeki sitelerde oturan vatandaşlarımızdan da sürekli şikayet alıyorduk. Niye burada ahırlar var? Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, onlar koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Çevredeki siteler de konutlar da çok rahatsızdı. Buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Şeyhums Çakan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet