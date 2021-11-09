Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bilgievleri ve akademi liselerde eğitim gören öğrenciler için seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bilgievleri ve akademi liselerde eğitim gören öğrenciler için seminer düzenledi.

Lösemi çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten uzmanların online olarak katıldığı eğitimde, lösemi hastalığı ile ilgili öğrencilere sunum yapıldı.

Uzmanlar, "lösemi nedir", "lösemiden nasıl korunulur" gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler, lösemi ile ilgili merak etikleri soruları uzmanlara sorma fırsatı buldu.

Daha sonra öğrenciler tarafından lösemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaşama el ver" etkinliği yapıldı.

Öğrenciler program kapsamında şiir yazdı, resim çizdi, duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri kompozisyon hazırladı.

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi

Diyarbakır'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla seminer düzenlendi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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