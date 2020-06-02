Diyarbakır'da Lokantalar Tedbirler ve Endişelerle Yeni Döneme Başladı
Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Diyarbakır'ın yerel restoranları yeniden işbaşı yaptı.
02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:48
Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Diyarbakır'ın yerel restoranları yeniden işbaşı yaptı. Günlerdir evlerinden çıkmayan insanlar Türkiye'de kademeli normalleşme süreci kapsamında kentin popüler mekanlarına gitmeye başladı
Kaynak: DailyMotion.com