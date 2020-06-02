Diyarbakır'da Lokantalar Tedbirler ve Endişelerle Yeni Döneme Başladı Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Diyarbakır'ın yerel restoranları yeniden işbaşı yaptı.

Corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan Diyarbakır'ın yerel restoranları yeniden işbaşı yaptı. Günlerdir evlerinden çıkmayan insanlar Türkiye'de kademeli normalleşme süreci kapsamında kentin popüler mekanlarına gitmeye başladı Kaynak: DailyMotion.com