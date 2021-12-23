Diyarbakır'da lisenin tekstil bölümü sektöre kalifiye eleman kazandırıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi Tekstil Teknoloji bölümü, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor.

Bölümde okuyan öğrenciler, 9, 10. ve 11. sınıflarda aldıkları teorik eğitimi son sınıfta atölyede uygulamalı görüyor.

Verilen eğitimle öğrencilerin, tekstil sektörü için nitelikli eleman olarak yetişmeleri sağlanıyor.

Okulun müdür yardımcısı Ümit Yiğit, AA muhabirine, meslek lisesi olmamalarına rağmen oluşturdukları atölyelerde öğrencilere mesleki eğitim de verdiklerini söyledi.

Mezunlara diplomanın yanı sıra iş yeri açma belgesi de verdiklerini belirten Yiğit, okulda çorap ve moda tasarım olmak üzere 2 atölye olduğunu aktardı.

Öğrencilerin çorap yapımı ve kıyafet dikimini öğrendiğini, tekstil fabrikalarında bir desenci yetiştirmenin kolay olmadığını, öğrencilere bunun eğitimini verdiklerini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Okulu bitirdikten sonra öğrencilerimiz hiçbir şekilde iş kaygısı yaşamayacak. Onları başarılı bir usta olarak organize sanayi bölgelerine kazandırıyoruz. Öğrenciler, okulda her anlamda kendini yetiştiriyor. Çorap yapma, makineyi tek başına tamir etme ve desen çizme gibi tekstile ilişkin bütün konuları öğreniyorlar. Kendilerini ciddi anlamda geliştiriyorlar."

Yiğit, tekstil fabrikalarının kalifiye eleman talebinde bulunduğunu, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Öğretmen Çiğdem Ateş de son dönemlerde Diyarbakır OSB'de birçok tekstil fabrikasının açıldığını, bunun da öğrencileri iş anlamında motive ettiğini vurguladı.

Okulda tekstil sektörü için kalifiye eleman yetiştirdiklerine dikkati çeken Ateş, "Mezun olan öğrencilerimiz sektörde çalışabildiği gibi iş yeri açma belgesiyle kendi işletmesini de açabilecek. Hem teorik hem pratik olarak tekstil firmalarında çalışmaya hazır öğrenciler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Lise olarak bir ayrıcalığımız var"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Ahmet Araz ise alt sınıflarda aldığı teori bilgisini son sınıfta atölyede pratiğe dönüştürdüğünü kaydetti.

Araz, "Hem fabrikada çalışabilirim hem de kendi iş yerimi kurabilirim. Lise olarak bir ayrıcalığımız var. Bir çorabı üretebiliyoruz. Dikim yapıyoruz. Kazak, mont, pantolon gibi ürünlerin dikimini yapabiliyoruz." dedi.

Mehmet Mızrak da tekstil alanında çalışmak için bu alanda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Başlarda zorluk çektiğini, öğretmenlerin desteğiyle zamanla atölyede birçok şeyi öğrendiğini anlatan Mızrak, "Öğretmenlerimizin yardımıyla bu işte ustalaştık. Şu anda bile iş teklifleri alıyoruz. Diğer öğrenciler sadece ders görürken biz burada meslek sahibi oluyoruz. Mezun olduğumuzda bir mesleğimiz olacak." şeklinde konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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