Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı
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Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı Diyarbakır'da lastiği patlayan meşrubat yüklü tır, park halinde bulunan ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı.

02.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:46

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da lastiği patlayan meşrubat yüklü tır, park halinde bulunan ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. Kazada tır şoförü hayatını kaybederken, takla atıp ters dönen minibüste bulunan çocuk ise yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Tokaçlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 63 NB 885 plakalı meşrubat yüklü tırın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 21 EP 386 plakalı minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. Tırın çarptığı ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüs de yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Minibüsün içinde bulunan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracında sıkışan tır sürücüsü feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazada tırda sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Y.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerene hastaneye kaldırılırken, saçılan meşrubatlar nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme işleminin ardından kontrollü olarak tekrar açıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü,1 yaralı

Kaynak: İHA

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