Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
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Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı

16.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:11
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı

Şanlıurfa yolunda lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, kontrolden çıkarak kavşakta devrilip, yan yattı.

DİYARBAKIR- Şanlıurfa yolunda lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, kontrolden çıkarak kavşakta devrilip, yan yattı. Sürücünün eşyaları yola saçılırken, kaza nedeniyle kavşak ulaşıma kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Diyarbakır'a gelen Mehmet Hafta yönetimindeki beyaz eşya yüklü TIR, Şehirler Arası Otogar kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, devrilip, yan yattı. Kazada, kavşakta bulunan MOBESE ve sinyalizasyon direkleri devrildi. Mehmet Hafta, kazadan yara almadan kurtulurken, eşyaları ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle kavşak, ulaşıma kapatıldı. TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı
Diyarbakır'da lastiği patlayan beyaz eşya yüklü TIR, yan yattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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