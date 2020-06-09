Diyarbakır'da lale figürlü lambada dolunay güzelliği DİYARBAKIR'da, dolunayın, lale figürlü park lambalarıyla bütünleşmesi, görsel şölen oluşturdu.

DİYARBAKIR'da, dolunayın, lale figürlü park lambalarıyla bütünleşmesi, görsel şölen oluşturdu.

Yüzeyindeki krater ve çukur detaylarının bile gözlenebildiği dolunay, güneşin batmasının ardından kentin doğusunda görülüp ilerleyen saatlerde daha da belirginleşerek, gece güzel bir görüntü oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan dolunay, Park Yetmişbeş'te bulunan lale figürlü aydınlatma lambalarıyla birleşince, izleyenlere ayrı bir manzara sundu.

Kaynak: DHA