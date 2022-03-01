Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama

DİYARBAKIR'da para meselesi yüzünden çıkan kavgada kuzenleri Erhan Arslan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden A.K. (19) tutuklandı, amcasının oğlu M.K. ise serbest bırakıldı.

Olay, 27 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ve M.K., para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık olan kuzenleri Erhan Arslan ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K., kuzeni Arslan'ın üzerindeki silahı alıp ona ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığılırken A.K. ve M.K. ise kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.