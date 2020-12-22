Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.