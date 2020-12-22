Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü
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Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü

22.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren kar maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren kar maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulundu.

İş yeri sahibi 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'ı silahla vuran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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