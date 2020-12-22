Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü
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Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü

22.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:55

Son dakika gelişmesine göre Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı.

Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü

Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, iş yeri sahibini öldürüp altınları almak istedi

Bu sırada dükkanda bulunan şahsın annesi, ellerindeki silahı alıp hırsızları kovalamaya başladı

Kuyumcu dükkanına girip bir kişiyi öldüren hırsızlar, hiçbir şey alamadan bölgeden uzaklaştı

Tüm bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı kar maskeli silah kişiler tarafından soyulmaya çalışıydı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibi öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi. Yoldaş altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi. Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş'a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.

Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü
Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü
Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü
Son dakika haber: Silahı zanlıların elinden alıp kovaladı... Kar maskeli soygun girişimi kamerada: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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