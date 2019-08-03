Diyarbakır'da kurutulan biberler renkli kareler oluşturdu

Diyarbakır'da yerli dolma biberi piyasaya çıktı. Tarlada doğal olarak yetişen biberler kış için binaların korkuluklarına veya evlerin balkonlarında kurutulmaya başlanırken, renkli kareler oluşturuyor.

Diyarbakır'da bugünlerde kadınlar kurutmalık biberlerini alıp temizledikten sonra evlerinin balkonlarına, balkonu olmayanlar oturdukları evlerin bahçelerinin demirlerine ve hatta tel örgülerine asıyorlar. Kurutmalık biberler çok renkli kareler oluşturuyor.

Kadınlar, pazarlardan aldıkları veya bahçelerinde yetiştirdikleri dolmalık biber ve patlıcanların içlerini tek tek temizleyerek iplere geçirdikten sonra balkon, pencere ya da oturdukları evlerin bahçelerindeki demirlerine sererek kurutuyor. Bazı kadınlar kuruttukları biberleri kışın yemek için hazırlarken, bazıları da satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

"Biz kendimiz kışın kullanmak için hazırlıyoruz"

Kış hazırlığı için yardımlaştıklarını belirten Münevver Yakup, "Biberlerin dolmalığa uygun olmayanlarını kızartmalık olarak hazırlıyoruz, uygun olanlarını dolmalık olarak iplere geçirip asarak kurutuyoruz. Biz kendimiz kışın kullanmak için hazırlıyoruz ama aile bütçesine katkıda bulunmak için yapanlar da var" dedi.

Kış aylarında organik ürünlerle beslenmek istediklerini belirten Yakup, "Tabi biber kurutmak için asacak yeriniz varsa gayet rahat ve kolay şayet yoksa aile bütçesine katkıda bulunmak için kuruttukları biberleri satan insanlardan alarak onlara destek olabilirsiniz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA