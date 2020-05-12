Diyarbakır'da kurumlardan kan bağışı duyarlılığı Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan seferberliğe, öğretmenler, sağlık çalışanları ve Müftülük personeli kan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan seferberliğe, öğretmenler, sağlık çalışanları ve Müftülük personeli kan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ile müftülük iş birliğiyle başlattığı çalışma kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde kan bağış noktası oluşturuldu.

İl Milli Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü ile Müftülük personeli de kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

"Sizin 15 dakikanız bir başkasının ömrü olsun, Kan dostumuz olun"

Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten kaynaklı kan stoklarında ciddi düşüşler yaşadıklarını, ramazanın gelmesiyle kan stoklarının kritik noktalara ulaştığını söyledi.

Bu nedenle başlattıkları kan bağışı kampanyasının toplumda olumlu karşılık bulduğunu dile getiren Yılmaz, öğretmenlerinin, sağlık çalışanlarının ve Müftülük personelinin destek ve hastalara can olmaya geldiğini belirtti.

"Sizin 15 dakikanız bir başkasının ömrü olsun. Kan dostumuz olun." diyen Yılmaz, stokların bir anda dolmadığını, kanın her zaman ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Son dönemlerde bağış hassasiyetin artması kan stoklarımızı olumlu şekilde etkiledi. Bu anlamda değerli desteklerin artarak devam etmesini halkımızdan istirham ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Özkal ise öğretmen ve idarecileriyle kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini, kentteki bütün öğretmenlerin kampanyaya destek vermesini istediklerini bildirdi.

Kan bağışında bulunan Arzu Çiftçi ise kampanyayla ilgili Kızılay'dan bilgilendirme mesajları aldıklarını aktararak, "Sağlıklı olan herkesi kan bağışı yapmak için Kızılay'a gelmelerini istiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gereken bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA