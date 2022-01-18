Kurt sürüsü kente indi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 6 tane kurt, kent merkezinde bir aracın önüne çıktı.

Diyarbakır'da, soğuk havaların etkili olması ve kar yağışlarının beklendiği kente, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi TOKİ Üç Kuyular mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilin önüne 6 tane kurt çıktığı belirtildi.

Kurtların, kent merkezinde yiyecek aradığı iletilirken, kurtlar cep telefonuyla görüntülendi.