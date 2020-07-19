Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerini belirlendi
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Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerini belirlendi

Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerini belirlendi.

Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerini belirlendi
19.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:32

Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerlerini belirlendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını birçok alanda sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kurban satış ve kesim yerlerini ilçe belediyelerinin ilgili birimleriyle yapılan toplantı sonucu belirledi.

Bu kapsamda belediye kurban kesim yerleri Sur ilçesinde Mardin yolunda yer alan Canlı Hayvan Borsası, May-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası. Yenişehir, Şılbe TOKİ Camii karşısı sabit semt pazarı, Üç Kuyular TOKİ sabit semt pazarı ve Ofis Kurdoğlu Lojmanları beton saha. Bağlar, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri ve Övündüler Mahallesi Beymir-Et Kombinası, Kayapınar ilçesi belediye köy ürünleri Pazar yeri ile organik tarım pazarı olarak belirlendi.

Kurban satış yerleri Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ilçe otogarı kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Kayapınar Caddesi civarındaki boş alan ve Mardin yolu üzerindeki besi çiftlikleri olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı,Yeni koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığını göz önünde bulundurarak kurban satış ve kesim yerlerinde 1 veteriner hekim görevlendirecek. Yine olası kurbanların kaçmalarını önlemek amacıyla kurban yakalama ekipleri görevlendirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da kurban kesim ile satış yerlerinde oluşacak atıkların bertarafını gerçekleştirecek. Kurban kesim ve satış yerlerinde yeterli sayıda çöp konteynırları bulunduracak.

Zabıta Daire Başkanlığı ise belirlenen kesim ve satış yerleri dışında yapılacak olan işlemlere müdahale edecek. Vatandaşların steril ortamda kesimlerini yapmalarını sağlamak amacıyla anons arabalarıyla duyurular yapacak. Hayvan kesim ve satış yerlerinde sık sık denetimler gerçekleştirecek. Bayram arifesi ile 1'inci gününde vatandaşların rahat şekilde mezarlık ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirler alacak.

Kaynak: AA

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