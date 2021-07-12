Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde gıda denetimlerini sürdürüyor.

Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alım yaptığı tatlı, et ve şekerleme ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bayramlarda vatandaşların rağbet gösterdiği tatlı, et ve şekerleme ürünlerini üreten depo ve satış yerlerinde de hijyen denetimi yapan ekipler tatlıların üretim aşaması, çalışanların kıyafeti, depoların hijyen kuralları açısından durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünleri titizlikle kontrol etti.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyeri yetkililerini uyaran ekipler, tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını da denetledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ve tatlı alımı konusunda uyardı.

Bu tür ürünlerin bilinen, güvenilir yerlerden alınması, ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi önerildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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