Diyarbakır'da Kurban Bayramı hareketliliği

11.08.2019 13:43

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan borsası ve kesim yerleri doldu taştı. Hayvan satıcıları, yoğunluktan memnun.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde Canlı Hayvan Borsası'na akın eden vatandaşlar, pazarlık sonrası kesimhanenin yolunu tuttu. Dualarlar kesilmeye başlayan kurbanlıklar, daha fakirlere dağıtıldı. 20 yıldır Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satıcılığı yapan Mehmet Başal, kurbanlıkların su gibi satıldığını söylerdi. Başal, "Kurban Bayramı'nın ilk saatleri olmasına rağmen çok şükür kurbanlıklar su gibi gidiyor. Bu yıl çok talep var, ilk saatlere rağmen benim getirdiğim 22 tane küçükbaş hayvandan 2 tane kaldı. Bu bayram geçtiğimiz bayramlara göre iyi. Eski bayramlara göre 10 kat fazla satış var. Maşallah bu bayram bir şey kalmadı, satılıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA