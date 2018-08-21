Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile vatandaşlar bayram namazını kılarak bayramlaştı.

Camiye gelen çocuklara harçlıkların verilmesinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Eker, tüm milletin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramın ümmetin ve milletin birliğine, kardeşliğine vesile olmasını isteyen Eker, "Bu bayramda tüm İslam aleminin daha müreffeh, güçlü ve sorunlarını çözen büyük bir millet olması yönünde güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Ali Kaçmaz ise bayramın sevgi, saygı, birlik, beraberliğe ve herkese huzur getirmesini temenni etti.

Vatandaşlardan Abdulgaffar Kaya da bayramın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.