Diyarbakır'da kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hobi ve meslek edindirmek için açtığı dil, müzik, fotoğraf ile tiyatro kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hobi ve meslek edindirmek için açtığı dil, müzik, fotoğraf ile tiyatro kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, salgın nedeniyle online Müzik Eğitim Kursu adıyla sürdürdüğü bağlama, gitar, ney, kaval, temel müzik ve temel armoni eğitimlerinden 442 öğrenci yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, gençlere yönelik ücretsiz açtığı Temel Fotoğraf Eğitiminde öğrenciler, fotoğrafçılığı tüm detaylarıyla öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sinema Şube Müdürlüğü ile Kent Konservatuarı, üniversitelerin oyunculuk, tiyatro ve müzik bölümlerinde okumak isteyen gençler için sınavlara hazırlık kursu açtı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, kültür ve sanat dallarında açtığı kurslardan 2 bin 236 kişi yararlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin