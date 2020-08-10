Diyarbakır'da kültür ve fotoğraf gezisi Diyarbakır'da fotoğraf tutkunları tarih ve doğa gezisinde bir araya geldi.

Diyarbakır'da fotoğraf tutkunları tarih ve doğa gezisinde bir araya geldi. Kayapınar Gençlik Merkezi ile Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen programda 22 katılımcı, kentin tarihi ve doğal mekanlarını fotoğrafladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe fotoğraf eğitmeni Savaş Kayhan'ın rehberlik etti. Ergani ilçesinde bulunan Hilar Mağaralarında başlayan gezi, Çermik ilçesinde Şeyhandede Şelalesi ve Haburman Köprüsü, Ergani ilçesinde Zülküf Nebi Peygamber Makam Dağı ile tamamlandı. Kaynak: AA