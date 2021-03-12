Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
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Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi

12.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:41

Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemiDİYARBAKIR'da, cuma namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'Kudüs Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi düzenledi.

Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi

DİYARBAKIR'da, cuma namazının ardından bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'Kudüs Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi düzenledi.

Sur ilçesindeki Ulu Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası 'Kudüs Haftası' dolayısıyla Mustazaflar Cemiyeti ve Özgür Kudüs Platformu'nca program düzenlendi. 'Kudüs Müslümanlarındır' adıyla yapılan eylemde, "Yaşasın Kudüs" sloganları attı. Filistin bayraklarının açıldığı programda, Kudüs'te bulunan Yahudileşmeye Karşı Mukaddes Değerleri Koruma Kurumu Başkanı Üstad Nasir Hedmi ile telefon bağlantısı gerçekleştirildi

Bağlantının ardından konuşma yapan Mustazaflar Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Cemil Cahit Ünsal, 'İslam aleminin ortak davası' olarak kabul ettikleri Kudüs'ü gündemde tutmalarının İslami sorumluluk olduğunu söyledi. Ünsal, "İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bir asra yakın zamandır terör şebekesi siyonistlerin işgali altındadır. Tedrici olarak bu işgalin boyutu her geçen gün büyütülmektedir. Çeşitli vesilelerle Kudüs'ün işgali gündeme gelmiş olsa bile İslam ümmetinin bu tepkileri maalesef yeterli düzeyde olmamıştır. İslam ümmetinin ortak davası olan Kudüs'ü, terör çetesinin yapmış olduğu katliamları, sürekli bir şekilde gündemimizde tutmamız İslami ve dahi imani bir sorumluluğumuzdur. Kudüs'ün işgalden kurtulması, Mescid-i Aksa'nın hürriyeti için bu mukaddes davanın sürekli olarak gündemde olması gerekmektedir. Kudüs'ü gündemde tutacak her türlü girişimi kıymetli buluyor, imkanlarımız dahilinde destekliyoruz. İşte Kudüs bu sebeple İslam ümmetinin can damarlarındandır" diye konuştu.

Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi
Diyarbakır'da 'Kudüs Müslümanlarındır' eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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