Diyarbakır'da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı Diyarbakır'da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kuaför dükanında tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kuaför dükanında tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Aliemri Caddesi Aliemri 3 sokakta bulunan bir kuaför dükanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuaför dükanın içerisinde iki grup arasından önceden bulunan husumet kuaför dükanında önce tartışmaya ardından silahlı ve sopalı tartışmaya döndü.Yaşanan kavga sırasında grup içerisinde bulunan bir kişi silahla ateş etmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahsılar ise kaçarak izlerini kaybettirdiler.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı halde kuaför dükanının önünde yatan genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, güvenlik güçleri silahlı bir kişi yaralayarak kaçan şahsın ve yanında bulunan diğer kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

Kaynak: İHA