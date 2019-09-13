Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi.

13.09.2019 02:02
Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Saldırıda yaralı sayısı ise 10 olarak bildirildi.

Haber: DİYARAKIR,


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et