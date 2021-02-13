Diyarbakır'da köy okulları yüz yüze eğitim için hazırlandı

Diyarbakır'da köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı.

Diyarbakır'da köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak olan yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Türkiye genelinde köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 ana okulunda yüz yüze eğitime başlanacak.

1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" programına göre, okullarda tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi.

İl müdürlükleri koordinasyonunda açılacak tüm okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldı.

Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu.

Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi.

Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtlar tutuluyor.

Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin