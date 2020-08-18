Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan işletmeye kapatma cezası
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir işletme 15 gün süreyle kapatıldı.
18.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:22
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle bir işletme 15 gün süreyle kapatıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde ilgili birimlerce yapılan denetimlerde, Akkoyunlu Bulvarı'ndaki iş yerinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edildi.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyarılan iş yerinin kapısına mühür vurdu, ardından iş yeri kapısına "Bu iş yeri Kovid-19 kurallarına uymadığı için 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazısı asıldı.
Kaynak: AA