Diyarbakır'da Kovid-19 önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtıldı Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de vaka sayısı giderek artan Kovid-19 önlemleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.

Belediye görevlileri çalışma sırasında esnaf ve vatandaşlara koronavirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirdikleri çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Tutşi, "Pazarlarımızda eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz. Bağlar Belediyesi olarak bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Bağlar 1 Nolu Pazar Derneği Başkanı Barış Taş da dağıtılan maske ve eldiven için teşekkür etti.

Kaynak: AA