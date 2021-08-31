Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışması sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yüksek olduğu Diyarbakır'da alışveriş merkezinde Kovid-19'a karşı aşı yapılırken, bir güzellik merkezi de aşı olan müşterilerine yüzde 50 indirimle hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yüksek olduğu Diyarbakır'da alışveriş merkezinde Kovid-19'a karşı aşı yapılırken, bir güzellik merkezi de aşı olan müşterilerine yüzde 50 indirimle hizmet veriyor.

Aşılanmada turuncu kategoride yer alan Diyarbakır'da toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşı çalışmaları sürüyor.

Hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra birçok noktada kurulan çadırlarda sağlık ekipleri, vatandaşların aşı olmasını sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

En az bir doz aşı yapılanların en az olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır'da, aşılama oranının artırılması ve vaka sayılarının düşürülmesi için çalışma yürüten sağlık ekipleri ve kurumların yanı sıra özel sektör de aşılama kampanyasına destek veriyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşlar alışveriş öncesi ve sonrası aşı oldu.

Stantta görevli doktor Hasip Gözönünde, AA muhabirine, bölgede az olan aşılanma oranında son dönemlerde artış yaşandığını söyledi.

Halkın aşı noktasında kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Gözönünde, alışveriş merkezinde aşı konusunda hizmet verdiklerini bildirdi.

Gözönünde, şöyle konuştu:

"Alışveriş merkezinde aşı olmak isteyenler standımıza uğrayarak aşılarını olabiliyor. Ekiplerimiz, vatandaşın ayağına kadar aşı yapmak için gidiyor. Mavi kategoriye geçmek için halkımızın yardımcı olmasını istiyoruz. Salgını ancak aşıyla bitirebiliriz. Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Her noktamızda randevusuz aşı yapıyoruz."

Aşı olan vatandaşlardan Ebru Korkmaz ise sağlık ekipleri sayesinde aşıya her noktada ulaştıklarını dile getirdi.

Alışveriş merkezinde aşı olmanın çok büyük bir kolaylık sağladığını aktaran Korkmaz, "Aşı konusunda vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyorum." dedi.

Aşı yapana yüzde 50 indirimli hizmet

Merkez Kayapınar ilçesinde hizmet veren bir güzellik merkezi de aşı yapanlara yüzde 50 oranında indirim kampanyası başlattı.

İşletme sahibi Semra Özkaya, 21 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini, yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığını, sektörlerinin de tedbirler kapsamında salgından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Diyarbakır'ın aşılanmada "mavi"ye geçmesini amaçladıklarını aktaran Özkaya, yürütülen çalışmalara destek vermek için kampanya başlattıklarını belirtti.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Sektörümüzde yakın temas çok fazla oluyor. Bu noktada vatandaşları aşıya yönlendirmek ve daha sağlıklı hizmet vermek adına teşviklerde bulunduk. Vatandaşlar kampanyayı olumlu karşıladı. Yoğun talep söz konusu. Vatandaşların aşılarını yaparak gelmeleri daha sağlıklı hizmet vermemizi sağladı. Vatandaşlar için güzel bir avantaj oldu. Danışanlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu."

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Kampanyadan yararlanan Elif Tayfur ise salgının sona ermesini istediklerini kaydetti.

Güzellik merkezinin kampanyasını duyunca hemen başvurduğunu dile getiren Tayfur, "Aşımı oldum ve güzellik merkezine geldim. İşlemleri yaptırdım. Çok memnun kaldım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Böyle bir kampanyadan da yararlanmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Nazel Tırman da salgın sürecinde psikolojik olarak kötü etkilendiklerini ve Kovid-19'a karşı 2 doz aşısını yaptırdığını bildirdi.

Tırman, "Psikolojik olarak kendimi mutlu hissetmek için merkeze geldim. Hem aşımı oldum hem de güzellik merkezinden yararlandım. Mutluyum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan