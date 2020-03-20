Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu
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Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu olduDİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ayten (35), Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nın Avrupa Milli Takım seçmelerinin 1.

20.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:30
Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ayten (35), Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nın Avrupa Milli Takım seçmelerinin 1.80 klasik vücut geliştirme dalında Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen Ayten, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonaya katılan Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Orhan Ayten, Avrupa Milli Takım seçmeleri 1.80 klasik vücut geliştirme dalında yarışarak, şampiyon olup milli takıma seçildi.

Hedefinin Avrupa'da başarılı olup dünya şampiyonasına katılmak olduğunu ifade eden Orhan Ayten, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da, milli takımda, Türkiye'yi temsil etmek ve Avrupa'da yaptığımız dereceyle dünya şampiyonluğuna gitmek. Bu süre zarfında gerek meslek büyüklerimiz gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu katkıdan dolayı, onlara çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın sosyal ve spor alanında çok büyük avantajlarının olduğunu görüyorum. Gençlerin bu imkanlardan faydalanması gerekiyor. 15 yıldır bu sporu aktif olarak yapıyorum. Elde ettiğim başarıda Diyarbakır'ın katkısı çok fazla" dedi.

Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da koruma polisi Türkiye şampiyonu oldu

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