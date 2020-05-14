Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı, pandemi hastanesindeki görevlerine döndü
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Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı, pandemi hastanesindeki görevlerine döndü

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 22 sağlık çalışanı görevine başladı.

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı, pandemi hastanesindeki görevlerine döndü
14.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:08

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 22 sağlık çalışanı görevine başladı.

Yaklaşık 3 aydır pandemi hastanesi olarak hizmet sunulan kurumda görevli 22 sağlık çalışanı, tedaviyle koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlıklarına kavuşan hastane çalışanları, yeniden görevlerine döndü.

Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, AA muhabirine, hastanelerinde, salgından etkilenen hastaların tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Bu mücadelede, cephenin önünde sağlık çalışanlarının yer aldığını dile getiren Karakoç, şöyle konuştu:

"Ne kadar tedbir alırsak alalım, koruyucu ekipmanları olmasına rağmen arkadaşlarımız bir şekilde enfekte olabiliyordu. Bu sürecin en güzel tarafı hiçbir çalışanımızı kaybetmedik, hiçbirini yoğun bakıma yatırmadık. Arkadaşlarımızın 22'sinin tedavisi tamamlandı. 14 günlük izolasyon sürecini de tamamladılar. Arkadaşlarımız yeniden cephede savaşmaya başladı."

Salgın süresince hastanelerine başvuran 800 hastadan 450'sine Kovid-19 tanısı konulduğunu anlatan Karakoç, hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Karakoç, şu anda hastanede 11'i yoğun bakımda 70 hastanın takibinin yapıldığını belirterek, "Ülkemizle paralel şekilde ciddi azalış oluyor. Sosyal izolasyona, ikazlara uymaya ve sürekli sokağa çıkma yasağı varmış gibi evde kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

"Görevdeyken kendimi daha iyi hissediyorum"

Sağlığına kavuşan hemşire Canan Kızıltoprak, tekrar görevinin başına geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine pozitif tanı konulduğunda hastalığı arkadaşları ve ailesine bulaştırma korkusu yaşadığına işaret eden Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Benim için süreç başkalarına zarar verme kaygısıyla geçti. Çok şükür çevremde böyle bir pozitif vaka çıkmadı. Bu konuda biraz rahatladım. Belirtilerim çok yoktu. Birçok insana göre daha rahat geçirdim ama bu süreçte 5 gün tedavi gördüm.

5 gün sonra da evde 14 gün izolasyonda kaldım. Bugün göreve başladım. Görevdeyken kendimi daha iyi hissediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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