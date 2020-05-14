Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı yeniden görevde
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Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı yeniden görevde

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan 22 sağlık çalışanı, tedaviyle sağlıklarına kavuşup, bugün yeniden iş başı yaptı.

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 22 sağlıkçı yeniden görevde
14.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:01

DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken koronavirüse yakalanan 22 sağlık çalışanı, tedaviyle sağlıklarına kavuşup, bugün yeniden iş başı yaptı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Pandemi Hastanesi'nde görevli 22 sağlık çalışanı, çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Çalıştıkları hastanede tedaviye alınan sağlık çalışanları, hastalığı yenip, sağlıklarına kavuştu. Karantina süreçlerini de tamamlayan sağlık çalışanları, yeniden görevlerine döndü.

'YENİDEN CEPHEYE DÖNDÜLER'Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Pandemi Hastanesi Koordinatörü Dr. Yenal Karakoç, koronavirüsü yenen 22 sağlık çalışanının bugün cepheye döndüklerini söyledi. Karakoç, "Diyarbakır'da ana pandemi hastanesi olarak 3 aydır hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 450 hasta taburcu oldu. Bu süreçte cephenin ön safında yer alan sağlık çalışanlarımız ne kadar tedbir alırsalar alsınlar bir şekilde onlar da bu hastalıktan enfekte olabiliyorlar. Yoğun bakım hastası sağlık çalışanımız olmadı. Tedavilerini, hastanede ve evlerinde ilaç vererek tamamladık. Bugün 22 arkadaşımız tedavilerini tamamlayıp, yeniden cepheye döndü. Hastaları için koronavirüsle mücadele için bir araya geldi. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz iyi gidiyor. Bu süreçte kaybettiğimiz hastalarımız da oldu. Onlara Allah'tan rahmet diyorum. En büyük hedefimiz hiçbir hastamızı kaybetmemek, bütün hastalarımızı şifayla evlerine göndermek. Bu mücadele herkesin yapacağı bir mücadeledir. Sadece sağlık çalışanlarının yapacağı bir mücadele değil. Herkesin tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.'70 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR'Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 11 hastanın tedavilerinin devam ettiğini anlatan Karakoç, "Yoğun bakım hastalarımızla birlikte 70 hastamızın tedavileri sürüyor. Temennimiz bu hastalarımızı şifayla evlerine göndermek. Bugüne kadar taburcu ettiğimiz 450 kişinin takipleri de yapılmaktadır" diye konuştu.'KORONAVİRÜSE YAKALANACAĞIMIZI BİLİYORDUK'Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan Bahattin Savuş, koronavirüsü yendiğini ve hastalara bakmaya devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Koronavirüse yakalanacağımızı biliyordum ama nasıl yakalanacağımızı bilmiyordum. Arkadaşlarımın testleri pozitif çıkıyordu. Ben de test yaptırma gereği duydum. Testi yaptıktan sonra pozitif olduğunu öğrendim. Tedaviye başladım. Karantina sürecini evde geçirdim. Şu an işimizin başındayız. Koronavirüs hastalarına bakmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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