Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi
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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildiDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 87 yaşında bir hastanın da olduğu 12 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

15.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:19
Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve aralarında 87 yaşında bir hastanın da olduğu 12 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Dicle Üniversitesi bünyesindeki Pandemi Hastanesi'nde, koronavirüs tedavileri tamamlanan 12 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık görevlilerinin alkışları arasında taburcu edilerek evlerine gönderildi. Taburcu olan hastalardan Abdülkerim Çalışkan (87) ve Havva Çelik'in (85) de içinde olduğu 12 hastanın tedavileri 4 ila 9 gün sürdü. Taburcu olan hastalardan Mehmet Can Erdem (33) tedavisinin 6 gün sürdüğünü belirterek, hastalığı yendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Erdem, "Tedavim 6 gün sürdü, doktorlar bize çok iyi baktı. Allah'a şükür hastalığı yendim. Şimdi 14 gün evde karantinada kalacağım. Çok mutluyum" dedi.

5 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yüksel Kars (54) ise, "İlk 3 gün hastalığı çok ağır geçirdim, sonra ilaç tedavisi uyguladılar bana iyileştim. Çok şükür hastalığı atlattım. Doktorlara ve bizimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

64 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, şu ana kadar koronavirüs 64 hastayı taburcu ettiklerini belirterek, vatandaşlardan bireysel hijyenleri ve korunma tedbirlerine sıkı sıkıya uymalarını istedi. Kadiroğlu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 64 hastayı taburcu ettik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim halkımızdan isteğimiz, mutlaka bireysel hijyenlerine ve bireysel korunma tedbirlerine sıkı sıkya riayet etmeleridir. Bu hem kendileri için hem de toplumsal kurtuluşumuz için çok önemlidir."

61 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 61 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi hastanemizde şu anda yatan 5'i çocuk 61 hastamız var. Bunlardan 11'i yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bugün taburcu edilen hastalarımızın akciğerlerindeki bulgular düzeldi, evde izolasyon yöntemlerine riayet etmek koşuluyla evlerine yolladık" dedi.

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

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