Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede farkındalık için pedal çevirdiler
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Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede farkındalık için pedal çevirdiler

23.09.2020 22:00 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:04
Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede farkındalık için pedal çevirdiler

DİYARBAKIR'da, bir araya gelen bisiklet sürücüleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'Maskeni tak Diyarbakır' sloganıyla pedal çevirdi.

DİYARBAKIR'da, bir araya gelen bisiklet sürücüleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 'Maskeni tak Diyarbakır' sloganıyla pedal çevirdi.

Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi. Şanlıurfa kara yolundaki Yenihal bölgesinde buluşan kulüp üyeleri, ellerinde, 'Maskeni tak Diyarbakır', 'Rampaların hastasıyım coronanın belasıyım', 'Corona virüsüne panzehir var demişler bisikleti önermişler' gibi dövizleri açarak bisiklet turu yaptı. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜRMaske ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı etkinliğe ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Murat Altunkalbur, sağlık açısından bisiklet kullanımının önemine değinerek, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkürlerini illetti. Altunkalbur, "Artık kısmi bir normalleşme süreci içerisindeyiz. Sağlık, spor, hijyen ve mesafe kurallarına da uyarak pedallama gayretindeyiz. Pandemi sürecinin başından beri başarıyla yürütülmesini sağlayan, gece gündüz demeden çalışan başta Sağlık Bakanı'mız Sayın Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına, ayrıca bu etkinlik için yanımızda olup, bize destek veren tüm Diyarbakır'daki sağlık çalışanlarına, burada sesimizi duyurmak üzere kulübümüze desteklerini esirgemeyen Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 5 kilometrelik şehir turu yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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