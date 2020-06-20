Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele için İl Pandemi Kurulu yeni kararlar aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele için İl Pandemi Kurulu yeni kararlar aldı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele için İl Pandemi Kurulu yeni kararlar aldı
20.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:58

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıda Kovid-19 salgınında Diyarbakır'da gelinen son durum ele alındı. Karaloğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, dünya tarihinin en önemli salgınlarından biriyle mücadele edildiğini söyledi.

"Sizi virüs belki hiç etkilemeyebilir. Ama sizden bulaşacak olan çok sevdiğiniz insanlara zarar verir ve öldürebilir. Bu kadar sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Onun için alınacak tedbirlere uyulması da o kadar önemli." diyen Karaloğlu, Türkiye'nin salgınla mücadelede dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Başta sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanlarımız ve illerde oluşturulan pandemi kurullarının yaptığı çalışmalarla ilgili Türkiye bugüne kadar süreci gayet iyi götürdü. Alınan kararlara uymamak virüsün işine yarıyor. Virüs yayılmaya devam ediyor. Çok sayıda insanın katıldığı mevlit, taziye, nişan gibi toplantılarda alınan kurallara uyulmaması virüsün işine geliyor. Müslüman bir toplumuz. Bizim inancımıza masum bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. 'Sebep olan da işleyen gibidir.' der büyüklerimiz. Onun için alınan kararlara ve konulan kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Çok fazla kural yok. Üç basit kuralımız var. Mutlaka maske takacağız, sosyal mesafe kuralına ve temizliğe dikkat edeceğiz."

Bayramdan sonra vaka sayısı arttı

Diyarbakır'ın mayıs ayının sonuna kadar Kovid-19 ile mücadeleyi çok iyi sürdürdüğü anımsatan Karaloğlu, Ramazan Bayramı sonrası, seyahat kuralının gevşetilmesi ve hareketliliğin artmasıyla kentte pozitif vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çekti.

"Bugün geldiğimiz noktada maalesef 54 vatandaşımız Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Biz bunlara engel olabilirdik. Basit kurallara uysaydık bu 54 vatandaşımız şu anda yaşıyor olabilirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş ortalamaları 72. Hastanede tedavi gören 205 hasta var. Bunların 20'si yoğun bakım servisinde." diyen Karaloğlu, aile büyüklerinin korunabilmesi için herkesin virüsten korunması gerektiğini bildirdi.

Kent genelinde salgınla mücadele için ayrılan sağlık tesislerindeki doluluk oranıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını anlatan Karaloğlu, ayırdıkları yatak sayısının yüzde 50, yoğun bakımın ünitelerinin yüzde 25 dolu olduğuna işaret etti.

Vali Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maske konusunda denetimlerimizi sıklaştıracağız. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maskesiz sokağa çıkma yasaklanmıştı. Bugünkü kararımızla maskesiz sokağa çıkan vatandaşlarımıza 900 liralık ceza uygulamasına başlayacağız. Sadece maske takmak da yetmez. Maskeyi uygun şekilde takmak gerekir. Burnu ve ağzı açık bırakacak şekilde maske takmak olmaz."

İşletmelerde de denetimleri sıklaştıracaklarını anlatan Karaloğlu, vatandaşlardan kurallara uyulmadığını gördükleri işletmelere girmemelerini istedi.

Evlerde yapılan taziyeler riskli

Karaloğlu şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da en çok vakanın yayıldığı olaylardan biri taziyeler maalesef, yasak olmasına rağmen kaçak olarak evlerde yapılan taziyeler. Özellikle cenaze haberlerinden sonra hem Müftülüğe bağlı imamlarımız hem de kolluk birimlerimiz, Sağlık İl Müdürlüğümüzden katılan personellerimiz vatandaşımızı taziye konusunda uyaracak, ikna edecek. Bunun için bir ekip oluşturduk. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Rabb'im bütün ölülerimize rahmet etsin. Ama ölümüze rahmet okutacağız diye dirimizi hasta etmenin, dirimizin ölmesine vesile olmanın dinen de vicdanen de doğru olmadığını, bu konuda vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz."

Karaloğlu, kafeler, lokantalar, çay bahçeleri gibi alanlarda da denetimleri artıracaklarını, sürecin vatandaş ve devletin el ele vererek atlatabileceğini vurgulayarak hedeflerinin insanların sağlığını korumak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Alişan Emre Kınay Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Semih Özsoy Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele için İl Pandemi Kurulu yeni kararlar aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 17:58:22. #1.14#
title