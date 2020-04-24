Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor - Haberler
Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Haber

Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor

DİYARBAKIR'da, yeni tip koronavirüs önlemlerine kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor.

24.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:51
Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor

DİYARBAKIR'da, yeni tip koronavirüs önlemlerine kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, üretime kesintisiz devam ettiklerini kaydederek, yağmur bolluğu nedeniyle rekoltede tavan bekledikleri söyledi.

Türkiye'nin tarım üretiminde önemli şehirlerinden olan Diyarbakır da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden. Karpuzuyla meşhur kentte buğday, arpa, mercimek, pamuk, mısır gibi önemli tarım ürünleri de üretiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler sokağa çıkma yasağının dışında tutulurken, sisteme kayıtlı olmayanlara da izin belgesi veriliyor.REKOLTEDE TAVAN BEKLENTİYenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, pandemiye rağmen üretimi aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. İskenderoğlu, vatandaşlar için tarlada çalıştıklarını belirterek, artan yağmur nedeniyle rekoltede tavan beklediklerini kaydetti. İskenderoğlu, devletin çiftçiye yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Mevsimsel olarak yağmurlar iyi gittiği için buğdayda bu yıl şahsen ben rekoltede tavan bekliyorum. Hem kuru arazide hem de sulu arazide. Bu şekilde giderse belki sulu arazide sulama ihtiyacı bile olmayabilir. Çünkü şu an 4'üncü ayın 24'ündeyiz, zaten haftaya da yağmur görünüyor. Meteorolojiden kontrol ediyoruz her saat başı. Bu koronavirüs ile ilgili devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu ciddi bir katkı oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu çiftçiler yoksa şu an biz burada olamazdık. Eğer biz de burada olamazsak üretim sekteye uğrar. Yani biz zamanda üretim yapamazsak hasatta, harmanda bir şey göremeyiz. Şimdi bizim tarlada olmamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. O çok önemli, işçilerle gidip geldiğimiz zaman en fazla bir arabada 3 kişi oluyor. Başta bize ciddi bir katkı sunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Yenişehir Kaymakamımız sayın Murat Beşikçi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Çiftçi ve üreticimizin tarımsal faaliyetlerinin sekteye uğramaması için inanın gece de çalışıyorlar. Bize destek oluyorlar. Yani ne yapabiliriz, fikir alışverişinde sürekli bulunuyoruz. Hep irtibat halindeyiz, kendilerine teşekkür ediyorum. üretim konusunda bize çok önemli katkıları oldu."'SORUN YAŞAMADAN ÜRETİYORUZ'Süleyman İskenderoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sorun yaşamadan üretimi devam ettirdiklerini aktararak, "Bu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu anda hiç bir çiftçi sorun yaşamıyor. Bizlerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) var. Ancak çiftçi, üretici olup ÇKS'si olmayan çiftçilere de yardımcı olunuyor vali beyin talimatıyla birlikte. Tarımla ilgili, mibzer, ilaç makinesinin servisine hepsine izin verdiler ki hani çiftçinin mibzeri arıza verdiği zaman servisinin gelip yapması lazım. İlaç makinesi kırıldığı zaman kaynakçının gelip yapması lazım. Bu konuda bizlere çok destek oldular. Yani sadece tarımla ilgili sanayi açık. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Dilediğimiz parçacı dilediğimiz sektör, ilaççıları ve tohumcuları da traktör servisleri de açık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Şu anda tarımın hiçbir kademesinde gerek pamuk olsun gerek buğday ya da arpa olsun aksama yok. Aynen sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı dönemlerdeki gibi üretime kesintisiz devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz?? dedi.

Vatandaşlara seslenen İskenderoğlu, ??Bizler çiftçiler, üreticiler sizler için tarladayız, sizler için çalışıyor ve üretiyoruz. Sizler de bizler için evden çıkmayın, hepimiz beraber, devletimizle beraber bu koronavirüsü yenelim" çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki Haberler
Türkiye'den Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haberler
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziranda başlayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kibariye Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Loris Karius Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:29:23. #1.14#
title