Diyarbakır'da koronavirüse rağmen tarımda üretim sürüyor

DİYARBAKIR'da, yeni tip koronavirüs önlemlerine kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tarımda üretim aksamadan sürüyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, üretime kesintisiz devam ettiklerini kaydederek, yağmur bolluğu nedeniyle rekoltede tavan bekledikleri söyledi.

Türkiye'nin tarım üretiminde önemli şehirlerinden olan Diyarbakır da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden. Karpuzuyla meşhur kentte buğday, arpa, mercimek, pamuk, mısır gibi önemli tarım ürünleri de üretiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler sokağa çıkma yasağının dışında tutulurken, sisteme kayıtlı olmayanlara da izin belgesi veriliyor.

REKOLTEDE TAVAN BEKLENTİ

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, pandemiye rağmen üretimi aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. İskenderoğlu, vatandaşlar için tarlada çalıştıklarını belirterek, artan yağmur nedeniyle rekoltede tavan beklediklerini kaydetti. İskenderoğlu, devletin çiftçiye yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mevsimsel olarak yağmurlar iyi gittiği için buğdayda bu yıl şahsen ben rekoltede tavan bekliyorum. Hem kuru arazide hem de sulu arazide. Bu şekilde giderse belki sulu arazide sulama ihtiyacı bile olmayabilir. Çünkü şu an 4'üncü ayın 24'ündeyiz, zaten haftaya da yağmur görünüyor. Meteorolojiden kontrol ediyoruz her saat başı. Bu koronavirüs ile ilgili devletimizin çiftçilerimize yapmış olduğu ciddi bir katkı oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu çiftçiler yoksa şu an biz burada olamazdık. Eğer biz de burada olamazsak üretim sekteye uğrar. Yani biz zamanda üretim yapamazsak hasatta, harmanda bir şey göremeyiz. Şimdi bizim tarlada olmamız lazım. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. O çok önemli, işçilerle gidip geldiğimiz zaman en fazla bir arabada 3 kişi oluyor. Başta bize ciddi bir katkı sunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Yenişehir Kaymakamımız sayın Murat Beşikçi'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Çiftçi ve üreticimizin tarımsal faaliyetlerinin sekteye uğramaması için inanın gece de çalışıyorlar. Bize destek oluyorlar. Yani ne yapabiliriz, fikir alışverişinde sürekli bulunuyoruz. Hep irtibat halindeyiz, kendilerine teşekkür ediyorum. üretim konusunda bize çok önemli katkıları oldu."

'SORUN YAŞAMADAN ÜRETİYORUZ'

Süleyman İskenderoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sorun yaşamadan üretimi devam ettirdiklerini aktararak, "Bu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu anda hiç bir çiftçi sorun yaşamıyor. Bizlerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) var. Ancak çiftçi, üretici olup ÇKS'si olmayan çiftçilere de yardımcı olunuyor vali beyin talimatıyla birlikte. Tarımla ilgili, mibzer, ilaç makinesinin servisine hepsine izin verdiler ki hani çiftçinin mibzeri arıza verdiği zaman servisinin gelip yapması lazım. İlaç makinesi kırıldığı zaman kaynakçının gelip yapması lazım. Bu konuda bizlere çok destek oldular. Yani sadece tarımla ilgili sanayi açık. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Dilediğimiz parçacı dilediğimiz sektör, ilaççıları ve tohumcuları da traktör servisleri de açık. Devletimize teşekkür ediyoruz. Şu anda tarımın hiçbir kademesinde gerek pamuk olsun gerek buğday ya da arpa olsun aksama yok. Aynen sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı dönemlerdeki gibi üretime kesintisiz devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz?? dedi.

Vatandaşlara seslenen İskenderoğlu, ??Bizler çiftçiler, üreticiler sizler için tarladayız, sizler için çalışıyor ve üretiyoruz. Sizler de bizler için evden çıkmayın, hepimiz beraber, devletimizle beraber bu koronavirüsü yenelim" çağrısı yaptı.

