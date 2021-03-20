Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
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Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:22
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı?DİYARBAKIR'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu.

Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

?DİYARBAKIR'da, daha önce sosyal medyadan duyurulan indirimin bugün başlamasıyla hediyelik eşya ve çeyizliklerin satıldığı mağaza önünde izdiham oldu. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, polisin kalabalığa uyarı yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Çeyizlikler ile hediyelik eşya satışı yapılan mağaza tarafından sosyal medyadan 1 ay önce duyurulan indirim, bugün başladı. Mağaza önüne sabah erken saatlerden itibaren akın edenler, kalabalığa neden oldu. İndirimli ürün almak isteyenler, koronavirüs tedbirleri hiçe saydı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle mağaza önüne polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlardan uyarı anonsları yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
Diyarbakır'da, koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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