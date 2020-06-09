Diyarbakır'da koronavirüs vakaları hızlı artışta: 'Kent, birinci dalganın pik noktasını görebilir'
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BBC

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları hızlı artışta: 'Kent, birinci dalganın pik noktasını görebilir'

1 Haziran'dan itibaren 'yeni normalleşme' süreciyle birlikte Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının sayısında artış yaşanmaya başladı.

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları hızlı artışta: 'Kent, birinci dalganın pik noktasını görebilir'
09.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:35

1 Haziran'dan itibaren "Yeni Normalleşme" süreciyle birlikte Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının sayısında artış yaşanmaya başladı.

Havaların ısınması, kısıtlamaların kaldırıması, park, kafe ve kahvehanelerin açılması ile sokaklarda gözle görülür dercede bir kalabalıklaşma yaşanıyor. Yapılan "sosyal mesafe ve maske takma" uyarılarının ise pek dikkate alınmadığı gözleniyor.

Ramazan Bayramı'ndan birden fazla vakanın görüldüğü ilk yer Organize Sanayi Bölgesi oldu. Daha sonra Talaytepe mahallesinde bayramlaşma ziyaretine gidenler arasında birden fazla sayıda kişiye virüsün bulaştığı ortaya çıktı.

1 Haziran'dan itibaren Covid 19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 500'e yakın olduğu belirtildi.

Vaka sayıları artınca Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu yeni bir karar aldı ve Diyarbakır Valiliği, 10 Haziran itibariyle şehrin genelinde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

'Yeni normal söylemi, eski normal gibi algılandı'

BBC Türkçe'ye konuşan ve Diyarbakır'da görev yapan Türkiye Tabip Odaları Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da artan vaka sayısının endişe verici olduğunu söyledi.

Yerlikaya, karantinadan sonra insanların rehavete kapıldığını, "yeni normalleşme açıklamasının" eski normal yaşama dönüş gibi algılandığı belirtti.

Vaka saylarındaki artışı, tedbirlerin erken gevşetilmesine ve insanların uyarılara karşı kayıtsız olmasına bağlayan Yerlikaya, Diyarbakır'da iç açıcı bir tablo olmadığını savundu.

"Diyarbakır'da görülen vaka sayısı 1000'den az iken 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte bu sayılarda belirgin artış saptandı ve şu an test pozitif sayısındaki artış 1500'ü buldu" dedi.

25 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Yerlikaya, insanların yapılan çağrılara kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

Yerlikaya: Henüz ilk dalga atlatılmadı

Yerlikaya, bu şekilde devam ederse Diyarbakır'ın, birinci dalganın pik noktasını görebileceğini öne sürdü.

"Diyarbakır'da ikinci dalga oldu dememiz için, birinci dalgayı tamamlamış olmamız gerekiyor ama süreç devam ediyor ve daha tam olarak atlatamadık. Ama eğer insanlar bu şekilde dikkatsiz davranmaya devam ederse Türkiye'de birinci dalganın pik noktasının Diyarbakır yaşayabilir diye uyarabiliriz" dedi.

Entübe edilmiş hastalardan birinin bir ay önce doğum yapan genç bir anne olduğunu belirten Yerlikaya, şunları aktardı.

"Gençler ve kronik hastalığı olmayanlar dikkat etmiyor ama şu an yoğun bakımda olan ve durumu çok kritik bir genç bir hastamız var, bir ay önce doğum yaptı ve Kovid 19 nedeniyle onu kaybedebiliriz. Bu yüzden özellikle gençlerin dikkatli olması gerekiyor çünkü asıl hareketkli olan ve virüsü bulaştırma riski yüksek olan kesimler gençler. Kimse bana birşey olmaz diye rehavete kapılmasın, size bir şey olmasa bile sevdiklerinize bulaştırma riskiniz çok yüksek" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden görüştüğümüz bir yetkili, ikinci dalga ve pik noktası gibi açıklamaların doğru olmadığını söyledi, vaka artışlarında önemli bir artışın olmadığını savunudu.

"Çevre illere ve nüfusa baktığımızda zannedildiği gibi "iç açıcı bir tablo olmadığı" yorumları doğru değil. Kapasitemizin üstünde bir vaka artışı yok, sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi uyarılar dikkate alınmadığı için zaman zaman artışlar yaşanabiliyor. Nisan ayına göre bayramdan sonra artış yaşandı ama bu önemli bir artış değil. Şehrin genelinde gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor"

BBC

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