DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
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DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Diyarbakır'da geçen hafta 100 binde 143,60 olan vaka sayısı, bu hafta 100,09'a düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Diyarbakır'da geçen hafta 100 binde 143,60 olan vaka sayısı, bu hafta 100,09'a düştü.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri, Diyarbakır genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına bakılıyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanıyor.

DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ
DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu
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