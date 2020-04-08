Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri genişletildi
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri genişletildi

Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler hayata geçirilecek.

08.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:34
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri genişletildi

Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler hayata geçirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı.

Bu kapsamda, hurdacılık faaliyetlerinin tümünün geçici bir süreyle durdurulması, mahalle, sokak, iş yeri önü gibi yerler ile umuma açık tüm alanlarda seyyar semaver, tepsi, çay ocağı gibi malzemeler ile çay sunumunun ve satışının geçici süreliğine engellenmesi, sosyal mesafeyi engelleyeceğinden ve hastalık yayma riski oluşturacağından her türlü ayni yardım dağıtımının Valilik izni olmadan yapılmasının yasaklanmasına karar verildi.

İl genelinde yarından geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden iş yerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki iş yerlerinin saat 08.00-18.00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyetlerine izin verileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sur ilçemizde 4 adet kontrol noktası oluşturularak 08.00-18.00 saatleri arasında araç giriş/çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına, ilçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmasına, Sur ilçesinde yaya kontrol noktası olarak Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 adet kontrol noktası kurulmasına karar verildi."

Ayrıca, Bağlar ilçesinde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddesi arasında kalan yerlerde, Ergani ilçesinde İş Bankası önünden başlamak suretiyle bankalar bölgesini takiben Dicle yolu kesişimine kadar olan Ziya Gökalp Caddesi'nde, Silvan ilçesinde Gazi Caddesi'nde, Kayapınar İlçesinde Huzurevleri Caddesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde, Bismil'de İstasyon Caddesi'nde ve Yenişehir'de Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi ile Gevran Caddesi"nde yaya kontrol noktaları kurulması kararlaştırıldı.

Belirlenen noktalarda polis ve sağlık ekiplerinin görevlendirileceği aktarılan açıklamaya göre alınan diğer kararlar şöyle:

"Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca maske ve dezenfektan dağıtımının ve kullanımının sağlanmasına, sağlık ekiplerinin koruyucu ekipmanla çalışmasının sağlanarak geçiş yapan vatandaşlara ateş ölçümü ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, Kaymakamlıklarca yaya kontrol noktalarında ve cadde boyunca görevlendirilen personel aracılığıyla vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları için ikaz edilmesine, uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına, tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin maske takmasının zorunlu olmasına karar verildi."

Kaynak: AA

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