Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri
Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
19.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:02
Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs enfeksiyonundan vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto Pazarı'nın 20 Mart'tan itibaren, Hayvan Pazarı'nın ise 21 Mart'tan itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA