Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklardaki yoğunluk azaldı
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Diyarbakır, Sur, Güncel

Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklardaki yoğunluk azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Diyarbakır'da cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azaldı.

19.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:22
Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklardaki yoğunluk azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Diyarbakır'da cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azaldı.

Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşların büyük bir kısmı sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın cadde ve sokakları boş kaldı.

Her gün çok sayıda insanı ağırlayan Dağkapı Meydanı, Ulu Cami gibi kentin işlek mekanlarında insan yoğunluğu azaldı. Kentte trafiğin yoğun yaşandığı ana arterler dahil olmak üzere birçok caddede araba yoğunluğu düştü.

Merkez Sur ilçesindeki şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslere vatandaşların binmediği ve durakların boş olduğu görüldü. Taksi duraklarında ise araçların yoğun olarak park halinde durduğu gözlendi.

Kahvaltı hizmeti veren restoran, kafe ve hediyelik eşya satışı yapan iş yerlerinin bulunduğu ve daha önce çok kalabalık olan tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kimse bulunmazken, tarihi Yanık Çarşı ise az sayıda vatandaş alışveriş yaptı.

Sokağa çıkan vatandaşların bir kısmı da maske kullanıyor.

Özel halk otobüsü şoförü Şevder Eroğlu, yolcu sayısında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Bazı yaşlıların dışarı çıkmakta direndiğini ifade eden Eroğlu, "Özellikle yaşlı vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Onlar da diğer vatandaşlarımız gibi duyarlı olsunlar. Vatandaşların çoğu buna destek olurken yaşlı kesim hala dışarı çıkmaya devam ediyor. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bu koronavirüsü birlikte yenelim." diye konuştu.

Taksi şoförü Süleyman Bayram da koronavirüs nedeniyle müşteri sayısının çok düştüğünü, insanların genellikle sokağa çıkmama uyarısına riayet ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ın yolların boş olduğunu anlatan Bayram, "Daha önce akşama kadar yaklaşık 30 sefer, şimdi ise 4 sefer yapıyoruz." diye konuştu.

Esnaf Murat Şenyiğit de koronavirüs nedeniyle özellikle son bir haftadır işlerinde yüzde 80 düşüş meydana geldiğini bildirdi.

Şenyiğit, "Tedbirli olmak hepimiz için iyi. Bu virüs sıradan bir şey değil. Özellikle yaşlılarımızı ölüme kadar götürüyor. Buna bütün halkın uyması lazım. Sonuçta tedbirler bizim için alınıyor. Yetkililerin yaptığı çağrılara uymamız lazım." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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