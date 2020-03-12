Diyarbakır'da koronavirüs için dezenfeksiyon yapılıyor Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da önlemler artırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Başkanlığınca virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, okullar, servis araçları camiler, resmi kurumlar ve Diyarbakır Havalimanında ilaçlama yapılıyor. Bu kapsamda ildeki 319 belediye otobüsü, 450 hat minibüsü, 1000 okul servis aracı, 1300'e yakın takside 252 personel tarafından dezenfekte çalışması yürütülüyor. Temizlik ekipleri, her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarının Oto Doğalgaz Dolum İstasyonunda rutin temizliğini gerçekleştiriyor. Diyarbakır Havalimanında da rutin dezenfekte çalışması yapan ekipler, uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlar kullanıyor. Kaynak: AA