Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

10.04.2020 20:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:59
Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Selahat Dabak, kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi.


Kaynak: DHA

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