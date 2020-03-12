Diyarbakır'da "koronavirüs fırsatçılığı"na denetim Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs nedeniyle bazı marketlerde temizlik, gıda ürünlerin yanı sıra maske ve dezenfekte ürünlerinin yüksek fiyata satışına yönelik denetim yaptı.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs nedeniyle bazı marketlerde temizlik, gıda ürünlerin yanı sıra maske ve dezenfekte ürünlerinin yüksek fiyata satışına yönelik denetim yaptı.

Türkiye'de önceki gün bir kişiye koronavirüs tanısı konulmasıyla il genelinde denetimler artırıldı.

Bazı marketlerde yüksek fiyata temizlik, gıda ürünlerinin yanı sıra eldiven ve maske satıldığı iddiaları üzerine Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçe belediyeleri de harekete geçti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlara çağrıda bulunarak değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne başvurmaları halinde konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün yüksek fiyata ürün satıldığı ileri sürülen marketlerde incelemelerde bulunduğunu aktaran Beşikçi, bu konuda tüm esnafı duyarlı olmaya davet etti.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine denetimleri sıklaştırdıklarını dile getiren Beşikci, "Duyarlı olunmaması halinde en ağır yaptırımlarının uygulanacağının bilinmesini isteriz. Vatandaşlarımızdan da değerinin çok üzerinde aldıkları ürünleri faturaları ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne başvurmalarını önemle rica ediyoruz."diye konuştu.

Kaynak: AA