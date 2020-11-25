Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
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Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı

25.11.2020 07:40 | Son Güncelleme: 25.11.2020 07:44
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı

DİYARBAKIR'da son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ekiplerin de denetimi arttı.

DİYARBAKIR'da son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ekiplerin de denetimi arttı. Yapılan denetimlerin olumlu sonuç verdiği ve vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları gözlendi. Kent sakinlerinden Burak Neşe, tedbirlerin daha sıkı şekilde alınması gerektiğini ifade ederek, kurallara uyulmasını istedi.

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle geçen hafta başlatılan kısıtlamalar beraberinde denetimleri artırdı. Diyarbakır'da salgının önlenmesi amacıyla kent genelinde sıkı tedbirler alındı. Kentin birçok cadde ve sokaklarında sigara içme yasağı sürerken, koronavirüse yönelik alınan tedbirler nedeniyle özellikle lokanta, kafeterya gibi yerlerde müşteri içeri alınmazken, siparişler kuryeler tarafından ulaştırılıyor. 

DENETİMLER TEDBİRLERİN UYGULANMASINI ARTIRDIDiyarbakır'da kısıtlamanın başlatılmasının ardından polis ve zabıta ekiplerinin de denetimleri aralıksız sürdürüyor. Ekipler, merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde maske, sosyal mesafe ve sigara içilmeye yönelik uygulama başlattı. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunluğu maske taktıkları gözlendi. Kent sakinlerinden Burak Neşe, tedbirlerin daha sıkı şekilde alınması gerektiğini ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, "Yeni tedbirler alınması gerekiyor. Maskelerin çene altında kullanılmasının önüne geçilmeli" dedi.

Tedbirlerin iyi olduğunu anlatan Mehmet Şirin Akar, maskenin hastalığı minimize ettiğini ve kurallara uyduklarını ifade etti.


Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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