Diyarbakır'da korona virüse rağmen sabah akşam düğün manzarası
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Diyarbakır'da korona virüse rağmen sabah akşam düğün manzarası

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, salgını unutup halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Diyarbakır'da korona virüse rağmen sabah akşam düğün manzarası
31.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:02

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar olmasına rağmen bir sitenin bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, salgını unutup halay çekerek virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Türkiye'de her gün korona virüs vakalarında ve ölümlerinde artışlar devam ederken, vatandaşlar, yayımlanan yasakları delmeye ve sağlıklarını riske etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır'da vatandaşlar, kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor.

Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. Birbirleriyle kol kola girerek halay çeken kalabalık, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. O anlar sitede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
ADNAN ÇAY: peki, bu devletin polisi, jandarması ve diğer görevli birimleri nerdeler. . başka yerde olsalar dakikayı geçirmez vekesin artık diye kırk sefer gelir giderler. .
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