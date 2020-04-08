Diyarbakır'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Diyarbakır'da korona virüs nedeni ile tedbirler sıklaştırıldı.

08.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:16
Diyarbakır'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Diyarbakır'da korona virüs nedeni ile tedbirler sıklaştırıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentin farklı noktalarında araç girişleri 08.00 ile 18.00 arasında yasaklanırken yaya kontrol noktalarının oluşturulmasına karar verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Hurdacılık faaliyetlerinin tümünün geçici bir süreyle durdurulmasına, mahalle, sokak, iş yeri önü gibi yerler ile umuma açık tüm yerlerde seyyar semaverde, tepside, seyyar çay ocağı gibi şekilde çay sunumunun ve satışının geçici süreliğine engellenmesine, her türlü ayni yardımların sosyal mesafeyi engelleyeceği ve hastalık yayma riski oluşturacağından valilik izni olmadan ilgili tüm çalışmaların yasaklanmasına, il genelinde 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden iş yerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki iş yerlerinin saat 08.00-18.00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyetlerine izin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu saatler dışında bu yerlerin kapalı olmasına, Sur ilçemizde 4 adet kontrol noktası oluşturularak 08.00-18.00 saatleri arasında araç giriş-çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına, ilçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmasına, Sur ilçesinde yaya kontrol noktası olarak Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 adet kontrol noktası kurulmasına, Bağlar ilçemizde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddeleri arasında kalan yerlerde yaya kontrol noktaları kurulmasına, Ergani ilçemizde İş Bankası önünden başlamak suretiyle bankalar bölgesini takiben Dicle yolu kesişimine kadar olan Ziya Gökalp Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına, Silvan ilçemizde Gazi Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına, Kayapınar ilçemizde Huzurevleri Caddesi Dr. Sıtkı Güral caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına, Bismil İlçemiz İstasyon Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına, Yenişehir ilçemizde Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi ile Gevran Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına, belirlenen noktalarda İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik ekiplerinin kurulmasına, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca maske ve dezenfektan dağıtımının ve kullanımının sağlanmasına, sağlık ekiplerinin bulundurularak koruyucu ekipmanla çalışmasının sağlanarak geçiş yapan vatandaşlara ateş ölçümü ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, ilçe kaymakamlıklarınca anılan yaya kontrol noktalarında ve cadde boyunca görevlendirilen personel aracılığıyla vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması için ikaz edilmesine, uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına, tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin maske takmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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