Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramı Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramı Kadayıfçı Sıtkı Usta ile Çiğ Köfteci Siraç Usta, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramında bulundu.

Diyarbakır'da korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramı

DİYARBAKIR - Kadayıfçı Sıtkı Usta ile Çiğ Köfteci Siraç Usta, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personeline tatlı ve çiğ köfte ikramında bulundu.

Türkiye'de görülen korona virüs salgını sonrası sağlık personelleri yoğun bir mesai içine girdi. TBMM'de milletvekillerinin ve vatandaşların sağlık çalışanlarına alkışlı desteği sonrası bir destek de Diyarbakır'da faaliyet yürüten Kadayıfçı Sıtkı Usta ile Çiğ Köfteci Siraç Ustadan geldi. Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personellerini ziyaret eden Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay ile Çiğ Köfteci Hacı Siraç Usta işletmecisi Ömer Tinte sağlık çalışanlarına tatlı ve çiğ köfte ikramında bulundu.

"Vatandaşlarımızın bir an önce huzura ve feraha ermesini diliyorum"

Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını söyledi. Altunbay, "Kendilerine destek amaçlı Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Değerli sağlık çalışanlarımızın, böylesi özveri ve cefakarca çalışmalarından dolayı destek ve motivasyon vermek istedik. Daha önce Dicle Üniversitesi ile Ankara Şehir Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarımıza desteklerde bulunduk. Bugünde burada çalışan sağlık personellerine destek vermek amacı ile buradayız. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum ve ülkemizde görülmeye başlanan bu hastalığın bir an önce bitmesini, vatandaşların huzura ve feraha ermesini diliyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederiz "dedi.

"Sağlık personeline yönelik etkinlik yapmak istedik"

Çiğ Köfteci Hacı Siraç Usta işletmecisi Ömer Tinte de "Ülkemizde son günlerde yaygın hale gelen korona virüs hastalığı ile mücadele kapsamında Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık personeline yönelik etkinlik yapmak istedik. Bu yüzden Diyarbakır'ın etli çiğ köftesini sağlık çalışanlarına ikram ediyoruz. Bu nedenle hastanemizin başhekimine teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

"Lütfen herkes evinde kalmaya devam etsin"

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç da vatandaşların evlerde kalmalarına devam etmesini istediklerini belirterek, "Bilindiği üzere korona virüs salgını ile mücadele de ön planda yer alan sağlık personeline ciddi bir destek başladı ülke çapında. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm halkımız sağlık çalışanlarımıza alkışlarla destek vermeye başladı. Sağlık çalışanlarının bu süreçte ciddi bir moral ve motivasyona ihtiyacı var. Çünkü bu mücadelenin ön cephesinde yer alan sağlıkçılar, bu süreçte de Diyarbakır'da veren kadayıfçı ve çiğ köfteciler bizlere esnaf olarak destek vermeye başladılar. Tatlı ve çiğ köfteleri biz sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ikram etmeye başladılar. İlk uygulamayı hastanemizde Zafran Kafe işletmecisi Burhan Çiçek'e ait kantinimizde bir ay boyunca yiyecek ve içecekleri ücretsiz ikram edecekler. Bu yapılanlar tüm sağlık çalışanlarına moral ve destek oluyor ve tekrar söylüyorum ki gün dayanışma günüdür. En önemli çağrımızda, lütfen herkes evinde kalmaya devam etsin" şeklinde konuştu.

"Esnaflarımıza teşekkür ediyorum"

Bu tür desteklerin çok önemli olduğunu belirten Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık- Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise "Bu ikram çok güzel bir ikramdır. Bu sağlık çalışanlarımızın verdiği hizmete karşılık vatandaşların göstermiş olduğu memnuniyettir. Ben sağlık çalışanlarımız adına ikramda bulunan esnafımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA