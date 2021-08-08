Diyarbakır'da korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da üç katlı Kur'an kursu çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır'da üç katlı Kur'an kursu çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyük bir facia önlendi.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan üç katlı bir Kur'an kursunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kur'an kursu çatısında dumanların yükselmesi ile panik yaşandı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan Kur'an kursunda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da korkutan yangın
Diyarbakır'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 18:26:37. #1.16#

title